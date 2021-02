John Elkann, durante la conference call con gli analisti finanziari, ha parlato della Ferrari e della Formula 1. Ecco le sue parole.



RICOMINCIARE - "Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro. Dobbiamo ricominciare con umiltà. Non siamo soddisfatti dei nostri attuali risultati in Formula 1 e lavoreremo con umiltà e dedizione per cambiarli".