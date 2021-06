Dal calcio alla Formula 1, con la Juve sullo sfondo. Sì, perché cugino di Andrea Agnelli John Elkann si divide tra il bianconero e il rosso fiammante della Ferrari, che ha da poco annunciato Benedetto Vigna come nuovo amministratore delegato. Lo ha comunicato proprio Elkann, presidente e CEO ad interim della scuderia. L'incarico di Vigna entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° settembre e il 52enne di Pietrapertosa (in provincia di Potenza) prenderà il posto di Louis Camilleri, che si era dimesso il 10 dicembre scorso per motivi personali.



CHI E' - Vigna attualmente è il responsabile del “Gruppo Analogici, Micro-electromechanical Systems e Sensori”, in pratica il business più fruttifero di STM, mega-azienda produttrice di componenti elettronici a semiconduttore e con un fatturato annuo di oltre 10 miliardi di euro. Nel corso della carriera, Vigna si è occupato anche di interfacce utente attivate dal movimento, soluzioni di imaging, connettività e power management.