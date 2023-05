Johnnegli scorsi giorni è stato a Napoli con la famiglia e si è recato anche alla sede de Il Mattino. Il numero uno di Exor, controllante della Juventus, ha parlato così del club bianconero: «È stato un anno molto difficile fuori dal campo. La squadra ha però dimostrato di essere forte:».- E poi si è speso anche in grandi complimenti: "Lo Scudetto del Napoli è più che meritato. Un campionato chiuso a cinque giornate dalla fine, l’attacco e la difesa più forti, non ce n’è stato per nessuno. Lo sport non mente mai quando si vince bene sul campo, potendo contare sull’ottimo lavoro dell’allenatore e, perché no, su un po’ di magia azzurra. Napoli ha ragione di festeggiare questa grandissima vittoria".