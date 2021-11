Oltre le difficoltà. La Juve prova a ritrovarsi, a fare quadrato per superare i problemi. Come? Lo racconta così Tuttosport: "Andrea Agnelli ha parlato alla squadra ieri pomeriggio. «Un bellissimo discorso», ha spiegato Allegri. Ha rassicurato tutti sulle vicende extracalcistiche che potevano turbare l'ambiente e gli stessi giocatori, visto il consueto clamore mediatico che accompagna le notizie sulla Juventus. Poi è andato allo stadio e ha cambiato un po' le abitudini: non è sceso a bordocampo per il riscaldamento, ma si è presentato direttamente in tribuna. E al suo fianco è comparso John Elkann la cui presenza ha assunto un significato particolare, perché testimonia concretamente la vicinanza di John sia alla squadra che al cugino Andrea".