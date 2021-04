1









"Elkann, Agnelli, Nasi. Ecco come i tre cugini reggono l'impero Exor". Inizia così, il reportage del Sole 24 Ore che analizza le questioni interne alla Famiglia che governa Fiat, Juventus, Ferrari e non solo. Proprio sulla gestione dei bianconeri, il quotidiano aggiunge un dettaglio non secondario: nelle ultime settimane, è "improvvisamente" arrivato il tema della guida della Juventus. Il dietrofront? Dovuto al progetto Superlega, fallito incredibilmente.



LA SCELTA IMMEDIATA - Elkann, subito dopo il crack del nuovo torneo, ha deciso di confermare lo status quo: Agnelli al comando, nonostante "dovute riflessioni". L'unico candidato al quale però ha pensato, in caso di passo indietro di Andrea, è Alessandro Nasi: nessun riscontro ufficiale, ma i rami della Famiglia non permettono di andare poi così lontani.