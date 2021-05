John Elkann vuole far sentire la sua vicinanza alla Juventus per questo delicatissimo appuntamento di fine stagione e si è recato all'Allianz Stadium per assistere al match dei bianconeri contro il Milan. Il presidente di Exor è stato visto a colloquio non solo col cugino Andrea Agnelli, presidente della Juve, ma anche col dirigente rossonero Paolo Maldini e con i dirigenti juventini Paratici e Nedved. Una situazione che ha naturalmente suscitato la curiosità di sapere quali reali implicazioni abbia questa visita di Elkann, alimentando a sua volta la curiosità per il futuro di tutti i componenti della società.