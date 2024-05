Elkann a Mediaset: le parole

Le parole del numero uno della Juventus, John Elkann a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia. "Bellissimo essere qui questa sera, vincere la Coppa Italia, tornare qui a Roma, è stata una partita impegnativa, felice soprattutto per i ragazzi giovani che sono alla Juve che non avevano mai vinto.""Vincere aiuta a vincere, è bello avere la Coppa Italia, guardiamo al futuro con tanto ottimismo e speranza, la Juve ha giovani straordinari come dimostrato questa sera."