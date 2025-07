Elkann, 175 milioni al fisco per chiudere l'inchiesta sull'eredità

John Elkann, presidente di Stellantis, starebbe versando almeno 175 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate per sanare le contestazioni mosse nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità Agnelli. Lo riferisce Il Fatto Quotidiano, spiegando che la cifra include imposte evase, sanzioni e interessi. L’indagine, avviata nel febbraio 2024, vede indagati Elkann e i fratelli Lapo e Ginevra per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale.La Procura di Torino contesta l’utilizzo di residenze fittizie in Svizzera da parte di Marella Caracciolo, nonna dei fratelli ed erede dell’Avvocato Gianni Agnelli, deceduta nel 2019. L’obiettivo, secondo gli inquirenti, sarebbe stato evitare la tassa di successione in Italia. L’inchiesta è partita da un esposto della madre dei tre, Margherita Agnelli.

Ad oggi, oltre 110 milioni sarebbero già stati versati, anche tramite garanzie bancarie. Il saldo restante dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Elkann starebbe valutando il ricorso alla “messa alla prova”, che comporterebbe lavori socialmente utili e, in caso di esito positivo, l’estinzione del procedimento penale.Un portavoce dei fratelli Elkann, citato da Calcio e Finanza: “In riferimento ad articoli di stampa aventi a oggetto i procedimenti riguardanti i fratelli Elkann, si conferma che John, Lapo e Ginevra Elkann – con l’obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare – hanno raggiunto una definizione complessiva con l’Agenzia delle Entrate delle potenziali controversie attinenti agli oneri tributari su di essi potenzialmente gravanti quali eredi di Donna Marella Agnelli. Tale definizione è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate. Inoltre sono in atto interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Torino, il cui esito non è al momento definito. Nel rispetto di tutti gli organi coinvolti, non abbiamo commenti da rilasciare sul procedimento, che è tuttora in corso”.