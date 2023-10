John Elkann ha parlato all'inaugurazione del “Trophies Temple – A new space, for future successes”, ovvero la nuova sala trofei della Juve: "Bello essere qui oggi, sono 83 anni con la famiglia. Oggi è un momento importante nell'inaugurazione di questa stupenda stanza. Il nostro mister ha contribuito a riempirla e speriamo che continui. Nasce nel 1897 e il nome stesso vuole rappresentare la gioventù. Sempre sentito il senso di responsabilità anche nell'evoluzione del nostro paese. C'è l'impegno di fare in modo che tramite lo sport e quello che rappresenta, si possa condividere insieme gli aspetti positivi che il calcio e la Juve dà. Mi fa piacere ricordare che sabato abbiamo vinto il derby e che c'è stato grande entusiasmo, con tamburi, bandiere. Non avveniva da prima del Covid. Prepariamoci adesso per il futuro.