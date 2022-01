La Juventus non ha vissuto un 2021 molto facile: la seconda parte della gestione Pirlo e la prima dell'Allegri bis hanno presentato momenti belli, ma anche tanti momenti difficili. Sconfitte e delusioni non sono mancate, in un anno solare che ha definitivamente chiuso lo splendido ciclo dei 9 scudetti consecutivi e ha messo la Juve davanti alla necessità di ripartire e rifondare.