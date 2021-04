A Madrid c'era una persona che avrebbe voluto riportare a tutti i costi Cristiano Ronaldo al Real e mandare via Zizou Zidane. Era questo il piano di Enrique Riquelme, che però ha fatto marcia indietro ritirando la sua candidatura alla presidenza del club: "Lo svolgimento ingiusto delle elezioni, che storicamente sono d'estate, e le date in cui sono previste mi hanno impedito di presentare la mia candidatura e lanciare una campagna che raccolga i membri e mi permetta di spiegare il mio progetto per il Real Madrid". Niente da fare per Riquelme, al momento l'unico candidato è il presidente in carica Florentino Perez, col quale Ronaldo non è lasciato benissimo.