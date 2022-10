Seggi aperti in Brasile, nella giornata di domani. Milioni di persone saranno chiamate ad esprimere il loro voto: da una parte il Presidente uscente, dall’altra, esponente di punta del Partito dei Lavoratori, già primo rappresentate del paese sudamericano in passato e segnalato in netto vantaggio nei sondaggi.In un Paese che si nutre di calcio, è impossibile non notare le connessioni tra lo sport e la politica. Infatti, all’interno di una campagna elettorale di fuoco, sono stati i calciatori a prendere posizione, tra questi vecchie conoscenze del calcio italiano e della Juventus. A favore dell’esponente di estrema destra, Bolsonaro, si sono schierati, l’ex Juve. Opposte visioni ed endorsement a Lula perdel Bayer Leverkusen eA far discutere, e infuriare milioni di brasiliani, è stato, la nazionale verdeoro. Da sempre simbolo di unione e amore: Bolsonaro ne ha fatto vessillo politico, creando divisioni e tensioni: “Io invito tutti ad andare a votare con la maglietta verde e giallo, quello che Forze armate possono garantire è che votare in giallo e verde sarà garantito”.Per restare al calcio: la mossa di Bolsonaro sembra essere l’ultimo forcing di una squadra sotto di due lunghezze nei minuti di recupero.