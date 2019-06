Your browser does not support iframes.

Elettra Lamborghini, ereditiera di Ferruccio, fondatore della celeberrima azienda automobilistica, nonché cantante di successo e "coach" di The Voice, ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it della sua conoscenza del calcio: "Un giocatore che conosco? Non guardo per niente il calcio. Una volta però pubblicai una foto di quando ero piccola e nei commenti mi dissero: 'Sei uguale a Dybala'. Lo conosco quindi. Mi hanno detto così e sono andata a vedere. Effettivamente in quella foto di quando avevo 5 anni assomiglio a Dybala".



