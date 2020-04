Elettra Lamborghini è un vulcano, un fiume in piena. La bella cantante e ereditiera ogni mattina saluta i propri follower dal seguitissimo account Instagram, e annuncia sempre grandi cambiamenti, sia per il look che per la situazione umorale, o per i programmi giornalieri.



L’annuncio fatto a Pasqua ha però sconvolto i seguaci: “Ragazzi, mi sono rimessa il piercing sulla lingua. Ho dovuto togliere il piercing del capezzolo per metterlo in bocca, mentre quello dell'ombelico l'ho messo nel capezzolo”. Tra piercing e capezzoli, la Lamborghini fa impazzire i fan, mentre la sua quarantena prosegue, in casa con il fidanzato, il cantante Afrojack: chissà se quest’ultimo potrà godere del nuovo cambiamento…



