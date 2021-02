Eleonora Incardona continua a incantare il mondo del web. Chi è? Ex cognata di Diletta Leotta e compagna di Mirko Manola, fratellastro della giornalista, Eleonora è un'influencer ma ha una grande passione per il golf e per il calcio. Segni particolari: tifofissima della Juventus. Spunta blu e quasi 500mila follower su Instagram per una delle grandi protagoniste sui social. Scorrendo il suo profilo si trovano foto sexy che lasciano a bocca aperta.



Sfoglia la gallery per vedere le foto di Eleonora Incardona, l'ex cognata di Diletta Leotta