Eleonora Ferraresi saluta la Juventus Women: pronta per un prestito in Serie A Femminile

La giovane promessa Eleonora Ferraresi è pronta a vivere una nuova esperienza lontano dalla Juventus Women. La talentuosa attaccante classe 2005, protagonista assoluta con la formazione Primavera, si trasferirà in prestito alla Ternana, squadra neopromossa in Serie A Femminile.Ferraresi ha lasciato un segno profondo nel settore giovanile bianconero: con la Primavera ha vinto tutto, distinguendosi come una delle migliori marcatrici e trascinando la squadra a suon di gol. Le sue prestazioni le hanno anche permesso di debuttare con la prima squadra in UEFA Women’s Champions League, coronando così il sogno di ogni giovane calciatrice.

Solo pochi mesi fa, la Juventus aveva dimostrato grande fiducia nel suo potenziale, facendole firmare un contratto da professionista fino al 2027. Ora, però, è tempo di crescere ulteriormente, e la Serie A rappresenta lo scenario ideale per farlo.Alla Ternana, Ferraresi avrà l’opportunità di mettersi alla prova con maggiore continuità nel massimo campionato, in una realtà ambiziosa e motivata. Un passaggio importante per il suo percorso di maturazione, con l’obiettivo di tornare alla Juventus ancora più pronta per il grande salto definitivo.