Sono andati in down i server di Electronic Arts, dalle ore 09:00 di questa mattina, martedì 14 aprile 2020, per i videogiocatori è impossibile accedere al proprio profilo su Origin e giocare a tutti i videogame online dell’azienda statunitense, da FIFA 20 ad Apex Legends e tutti gli altri titoli che necessitano di Origin per l’accesso al multiplayer online. In questo periodo di isolamento e quarantena in tutto il mondo i server dei videogame sono messi sotto stress, soprattutto quelli dei titoli più famosi. Quale sia la causa che ha ha mandato i server di Electronic Arts down è sconosciuta.