Nel mirino di Stephan El Shaarawy ci sarebbe il ritorno in Italia, nostalgia della Serie A. L'attaccante, che l'estate scorsa si è trasferito dalla Roma allo Shanghai Shenhua in Cina, è una delle idee della Juventus per la prossima estate. Secondo il Corriere dello Sport però negli ultimi giorni ci sarebbe stato un ritorno di fiamma del club giallorosso, che starebbe pensando di riportarlo a Roma dopo una sola stagione in Cina. Elsha vuole tornare in Italia e la Juve ci pensa, ma occhio alla concorrenza.