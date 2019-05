Stephan El Shaarawy e la Roma: nessun accordo, anzi una vera e propria frenata negli affari. Il rinnovo del contratto per il momento non è "cosa che s'ha da fare" visto che il numero 92 e il club giallorosso faticano a trovare una via comune per la nuova firma. Legati fino a giugno 2020, in scadenza quindi al prossimo anno, entrambe le parti pensano di proseguire insieme, ma il futuro non è così roseo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i problemi sono due: il progetto tecnico della squadra, con tanto di ambizioni, e l'offerta economica: il club di Pallotta avrebbe offerto 3 milioni, con El Shaarawy che ne ciede 4, vista la stagione da capocannoniere. E intanto spunta la Juve nel suo futuro, con il club bianconero che in cambio offrirebbe Perin.