Come raccontato da Calciomercato.com, tra la Roma ed El Shaarawy potrebbe arrivare presto lo zampino della Juventus. L'esterno e i giallorossi sono infatti in trattativa per il rinnovo, ma tra le parti sarebbe arrivata una frenata inaspettata: prima i no di Conte, poi l'addio di De Rossi. Insomma, un ridimensionamento del progetto che porterebbe lontano dal Colosseo anche Edin Dzeko e Kostas Manolas, corteggiato tra l'altro proprio dai bianconeri. Chiaramente, in una trattativa del genere, resta anche il fattore economico a scontentare le parti: il Faraone ha chiesto 4 milioni a stagione per il rinnovo, mentre la Roma si ferma a 3. Con Perin in ballo, chissà che la Juve non possa andare sull'ex Milan.