Pupillo di Max Allegri ai tempi del Milan, Stephan El Shaarawy potrebbe approdare alla Juventus proprio dopo l'addio del tecnico livornese. A riportarlo è Leggo, secondo cui il contratto in scadenza nel 2020 fa gola ai bianconeri, che puntano seriamente sull'attaccante della Roma. Per arrivare al Faraone, il club campione d'Italia potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita ai giallorossi: la scelta sarebbe tra Mattia Perin e Daniele Rugani. Il portiere non ha trovato particolare spazio all'ombra di Szczesny, mentre il difensore scalpita per un ruolo da protagonista dopo anni di "apprendistato".