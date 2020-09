C'è anche la Juventus sulle tracce di El Shaarawy? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'Italia è la meta preferita di Stephan che spinge per tornare in Serie A. La Juventus è stata accostata nelle ultime ore, il Bologna è una suggestione, ma in cima ai pensieri del Faraone c'è il ritorno alla Roma, dove ha giocato dal gennaio del 2016 fino al 2019. Un'ipotesi affascinante, ma al momento di difficile percorrenza: nonostante il grave infortunio di Zaniolo, gli interpreti nel ruolo non mancano e la società giallorossa è concentrata ora su altri fronti, come il ritorno di Smalling.