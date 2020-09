Trova conferme l’apertura di El Shaarawy alla Roma (in prestito gratuito sino a gennaio) a patto però che si riesca a cedere Perotti. Sempre secondo Tuttosport, l'argentino ha due offerte (Spartak Mosca e Fenerbahce) che per ora non ha preso in considerazione. Nelle ultime ore, come raccontato da Calciomercato.com, l'Italia è diventata sempre più la meta preferita di Stephan che spinge per tornare in Serie A. La Juventus è stata accostata nelle ultime ore, il Bologna è una suggestione, ma in cima ai pensieri del Faraone c'è il ritorno alla Roma, dove ha giocato dal gennaio del 2016 fino al 2019.