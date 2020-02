"El Origen de la Joya". Ritorno al passato per, protagonista prima ieri in Serie A contro la Spal - è stato uno dei migliori in campo - poi in Argentina, a Cordoba, a Laguna Larga dove si è disputato un torneo giovanile. A confermarlo è la sorella Dolores attraverso una story sul suo profilo Instagram, nel quale poi ha raccontato anche la serata con le amiche. Dybala è diventato La Joya proprio a Cordoba dove iniziò i primi passi da calciatore, fu un giornalista ad inventarsi questo soprannome.