Importante vittoria per ilin campionato, dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il Marsiglia che aveva messo in luce ancora una volta le difficoltà della squadra francese, prossima avversaria dellain, soprattutto in fase offensiva: la formazione di Antoine, infatti, è riuscita a battere in trasferta l', con i gol di Axel Guessand e Ludovic Blas (quest'ultimo su calcio di rigore). Il Nantes, ora, in attesa dei bianconeri di Massimiliano Allegri, è al 13° posto in classifica a quota 25 punti.