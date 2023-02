Non è andato oltre l'1-1 ilnel match casalingo di oggi contro il. La squadra tedesca, prossima avversaria dellain, ha sbloccato la partita al 28' con Vincenzo, per poi farsi rimontare al 67' da Sardar Azmoun. Ora è al quinto posto nella classifica di, a -1 dal Lipsia e a soli cinque punti dalla vetta occupata da Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutte indicazioni utili per la Vecchia Signora, che prende appunti in vista della doppia sfida del 9 e 16 marzo.