Cristiano Ronaldo via dalla Juve. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, infatti, la Juve ragiona sul proprio futuro e lo sta facendo anche CR7. Il portoghese medita sulla permanenza, ma tra le ipotesi c'è anche l'addio. E dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione. Secondo il conduttore del noto programma sportivo El Chiringuito, Josep Pedrerol, sempre molto vicino alle vicende di casa Real Madrid (programma che diede per primo la notizia di CR7 in bianconero), Jorge Mendes avrebbe già sondato il terreno con i blancos per il ritorno a Madrid di CR7. Un fatto incredibile per un legame mai sciolto. Come racconta Marca, però, l'opzione al momento sembra esclusa dal Real, non per mancanza di desiderio. I movimenti, spiega il quotidiano spagnolo, potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. L'idea è passata dalla sua testa e così Ronaldo non ha mai lasciato da parte l'amore per Madrid e ha lanciato segnali ai suoi ex compagni.