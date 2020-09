Il rapporto tra Luis Suarez e il Barcellona è ai minimi termini. Come riporta il programma spagnolo El Chiringuito, il club catalano vuole liberarsi il prima possibile del Pistolero. La situazione è nota da tempo, l’uruguaiano vorrebbe vedersi corrisposta la buonuscita per l’ultimo anno di contratto, ma il Barça sta facendo resistenza. Il gioco delle parti si sta facendo aspro, senza esclusione di colpi, con Suarez che si sente tradito dal trattamento riservatogli. E soprattutto con la Juventus affacciata alla finestra, che osserva la guerra catalana interessatissima per portarlo a Torino il più velocemente possibile, passaporto permettendo.