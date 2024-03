Nelle ultime ore ha suscitato molte discussioni un video che ha visto Antoineprotagonista, suo malgrado, durante il rigore calciato e sbagliato ieri sera da Alexis. "Es un cagón, el chileno es un cagón!", le parole del francese sono state facilmente comprensibili al momento del tiro dell'attaccante cileno. Griezmann, poi sostituito durante i supplementari, è stato ripreso dalle telecamere spagnole mentre rivolgeva queste parole al compagno Rodrigo De Paul, seduto accanto a lui in panchina.Secondo quanto riporta 'Marca', Griezmann ha contattato Alexis Sanchez in giornata per scusarsi, e il calciatore dell'Inter ha accettato le sue scuse. Il francese ha spiegato che era solo un modo per incoraggiare il portiere e entrambi hanno definito l'accaduto come una situazione tipica del mondo del calcio.