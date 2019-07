Dopo le parole che hanno fatto discutere, Petrella Ekroth prova a spiegare meglio le sue dichiarazioni. L'ex attaccante della Juventus Women aveva rilasciato un'intervista all'Expressen in cui affermava che la società bianconera avesse imposto il silenzio sul caso Ronaldo, con tanto di diverso trattamento tra italiane e straniere. Ora la giocatrice ha espresso il suo punto di vista su Twitter, rispondendo ad un follower. Queste le sue parole: “Ronaldo? Non potremmo parlarne... C'è un problema? E tutte le cose buone che ho detto sulla mia esperienza? Nessuno sta parlando di quello che immagino? Mi è stata fatta una domanda sul caso Ronaldo quando è uscito e ho detto 'non potevamo parlarne'... poi la gente l’ha pubblicizzata”. Insomma, le dichiarazioni all'origine del grande terremoto mediatico non sarebbero state riprese correttamente.