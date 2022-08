Nella conferenza stampa di presentazione del match di Supercoppa Europea contro il Real Madrid, l'ormai ex compagno diall'Eintracht, Kevin, ha parlato così del prossimo acquisto della Juve: "Ci fate queste domande sin da quando Kostic è arrivato qui. Ogni estate si parla di una sua partenza, anche l’anno scorso. Ovviamente è un peccato che se ne vada. Ha fatto la storia di questo club, ha dato tanto. Se ne va da eroe. Ma bisogna essere onesti: fa parte di questo calcio, di questo business, che i giocatori vadano e vengano. E oggi è un giorno in cui un giocatore importante se ne va ma fa parte del gioco. Detto ciò, abbiamo una squadra in grado di giocare bene e vincere anche senza Kostic".