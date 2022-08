Lucasi è presentato ai canali ufficiali dell', il club dove è pronto a iniziare una nuova esperienza dopo aver lasciato la– "Markus (Krösche, il ds, ndr.) mi ha parlato molto di club e città, mi ha mandato un video dove mi spiegava tutto. Ho visto i tifosi che mi hanno colpito. So che quest'anno è importante perché è il primo di Champions e sono felice di essere qui".– "Sono un giocatore che dà tutto per la maglia e in campo, sono a disposizione del mister per aiutare l'Eintracht a vivere una stagione memorabile".– "Sono felice, per me è una nuova esperienza. Spero non mi manchi il cibo! Scherzi a parte, credo e spero che non mi mancherà nulla. Sono una persona dedita al lavoro e sempre con il sorriso, per aiutare gli altri e trovare una strada comune per arrivare agli obiettivi".