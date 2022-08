Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore dell'Oliverha salutato Filip, ormai pronto a indossare la maglia della. Ecco le sue parole: "Oggi sono sia triste che felice, Filip ha lasciato il segno nel nostro attacco. Non è mai bello perdere un giocatore del genere, la sua partenza ci indebolisce. Devo però guardare il lato positivo se penso che all'inizio della stagione stava scioperando, non voleva giocare. Ho parlato con lui molte volte dicendogli che doveva dare il 100%, gli ho chiesto di lasciare Francoforte da eroe. E ora lascia Francoforte da eroe, è stato il giocatore dell'anno e ha vinto l'Europa League. Sono molto felice per lui anche se per me è un momento triste. Ieri è diventato sempre più chiaro che può lasciare".