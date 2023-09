SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

Aria di finale, quella che la Juventus Women è chiamata a giocare e a vincere per proseguire il suo cammino in Women's Champions League. L'avversaria è l'Eintracht Francoforte, in un'atmosfera suggestiva con 50 mila seggiolini. Le bianconere di Joe Montemurro sono chiamate a vincere la prima sfida decisamente ostica di questa nuova stagione.IL TABELLINOMarcatrici:: Peyraud-Magnin; Gama, Lenzini, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso, Gunnarsdottir; Bonansea, Girelli, Beerensteyn. All. MontemurroA disp: Aprile, Toniolo, Cafferata, Nystrom, Garbino, Cantore, Palis, Thomas, Bellucci, Salvai, Sembrant.: Johannes; Wolter, Kleinherne, Kirchberger, Hanshaw; Reuteler, Pawollek, Dunst; Anyomi, Prasnikar, Freigang. All. ArnautisA disp: Johann, Bosl, Grawe, Martinez, I. Acigkoz, Riesen, Veit, Nachtigall, D. Acikgoz, Wamser3'- Primo squillo Juve, Bonansea prova a calciare dalla lunga distanza, centrale, facile presa per JohannesCALCIO D'INIZIO