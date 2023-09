Finisce qui il cammino europeo della Juventus Women, amarezza, rabbia, un po' di dolore, rammarico forse. Si conclude alla lotteria dei rigori, ad esultare è l'Eintracht Francoforte. Questi i nostri voti:- Non ha colpe sulla rete delle tedesche. Quando può non si fa sorprendere. Sui calci di rigore ci prova.Pulita, spinge poco, fa a sportellate. Tiene a galla la Juve con il rigore.Ancora non al meglio della sua condizione, sul gol del pareggio delle tedesche si perde completamente la marcatura. Da lei ci si aspetta di più.Le sfugge l'avversaria in velocità dopo una partita quasi perfetta, peccato. Nei supplementari è lei protagonista, chiusure difensive impeccabili. Spreca il rigore contro l'esterno del palo.Perde un pallone sanguinoso da cui scaturisce la rete del vantaggio. Apre la lotteria dei rigori e segna.Combatte, non molla mai e si propone sempre. Dal suo calcio d'angolo si sblocca la gara. Dal 103'4,5 quel rigore sbagliato pesa come un macigno, sorge spontaneo chiedersi: giusto darle tutte quelle responsabilità?Non brilla, si fa ammonire ma mette fisicità in mezzo al campo. Dal 118'6 calcia anche bene il rigore, glaciale.Anche lei si vede poco, viene arginata bene dalle tedesche. Dal 72'5,5 si divora una bella occasione servita da Cantore calciando alto, rischia grosso con un retropassaggio.Una botta a fine primo tempo le fa lasciare il campo. Ancora non al meglio della condizione, non incide. Dal 46'6,5, entra e dopo una manciata di secondi sblocca la gara. Grinta, cuore e coraggio, quello che serviva alla Vecchia Signora. Da queste prime apparizioni sembra una giocatrice nuova.Opaca, ci prova ma fatica. Forse le servirebbe maggiore riposo. Segna un calcio di rigore pesantissimo, ci prova a tenere la Juve a galla ma nemmeno questo basta.Da lei ci si aspetta qualcosa in più. Corre ma non cambia mai il passo per creare la superiorità numerica, quando calcia non è pericolosa. Quando la palla pesa ha paura e sbaglia.Partita che si poteva (e si doveva) gestire diversamente. Forse cambiando qualcosa, viste le risorse presenti in panchina. Gli obiettivi stagionali erano decisamente altri.