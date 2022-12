Le parole di, coach dell'Arsenal, in conferenza:PIANO DI GIOCO - "Con una giocatrice come Beerensteyn è una minaccia se perdiamo palla, se però la gestiamo bene la Juve gioca con una in meno. Se avessimo perso palla negli spazi sbagliati Beerensteyn poteva fare male. Come squadra bisogna decidere se avere paura e difendere o avere coraggio e sfruttare gli spazi".ULTIMI MINUTI - "Abbiamo messo Nobbs per avere più possesso palla anche se ci siamo abbassate. In questi momenti è importante essere logici, se le calciatrici sono stanche lo devo rispettare e cambiare la partita come posso".SODDISFAZIONE - "Soddisfatto del controllo che abbiamo avuto nel primo tempo, abbiamo recuperato tanti palloni a centrocampo. Dobbiamo migliorare la nostra efficacia, lo possiamo fare".A CHE PUNTO SIETE - "Non siamo un prodotto finito, soprattutto con la situazione degli infortuni che abbiamo. Cambiamo giocatrici in continuazione. Stiamo migliorando ma abbiamo cose da migliorare".INIZIO MATCH - "La Juve ha avuto occasioni all'inizio, ma poi no siamo stati bravi a controllare la partita. Per me il controllo è molto importante"