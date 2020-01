Continua il cammino della Juventus nel campionato eFootball.Pro, il primo torneo mondiale degli eSports. Una vittoria e una sconfitta per i bianconeri nella terza giornata contro il Boavista: i bianconeri hanno perso 0-2 la gara d'andata vincendo 3-2 al ritorno. Juve al terzo posto in classifica a 10 punti, -6 dal Monaco capolista. L'8 febbraio è in programma la quarta giornata, nella quale i bianconeri affronteranno il Manchester United