E' ricominciata oggi la eFootball.Pro League di Konami, che coinvolge diversi club in giro per l'Europa, pronti a sfidarsi su PES2021. C'è anche la Juventus, insieme a Bayern Monaco, Barcellona, Celtic, Monaco, Arsenal, Schalke 04, Manchester United, Galatasaray e Roma. La prima giornata ha messo i bianconeri - rappresentati dai player Ettorito, Lo Scandalo e Il Distruttore 44 - di fronte al Bayern Monaco. Un doppio scontro, come previsto dalla formula del campionato, terminato in parità, sempre 2-2.



GARA 1

Bayern-Juve 2-2

Dybala (Lo Scandalo), Ronaldo (Lo Scandalo); Autogol, Zirkzee



GARA 2

Bayern-Juve 2-2

Lewandowski, Muller; autogol, Ronaldo (Lo Scandalo).



CLASSIFICA

Monaco 6, Roma 4, Manchester United 4, Schalke 04 3, Arsenal 3, Bayern Monaco 2, Juve 2, Galatasaray 1, Barcellona 1, Celtic 0.