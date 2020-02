La Juve su Pes, con un big match. La partnership con Konami ha lanciato il club bainconero nel mondo degli e-sports, in cui come sempre i bianconeri non vogliono essere semplici comparse. La Juve ha infatti creato una squadra di tutto rispetto per sfidare i club italiani e stranieri.



Oggi, dalle 14.55 in diretta le gare contro il Manchester United, live sul canale youtube bianconero, il quarto turno del campionato.







LIVE GARA 1: Manchester United-Juve 2-3

10' Ronaldo

15' Ronaldo

50' Matic

60' Douglas Costa

69' Miller



LIVE GARA 2: Juve-Manchester United (in attesa del fischio d'inizio)



La classifica al termine della terza giornata:



1. Monaco 16

2. Bayern Monaco 13

3. Juventus 10

4. Barcellona 9

5. Manchester United 8

6. Nantes 7

7. Boavista 7

8. Schalke 04 7

9. Celtic 5

10. Arsenal 4



Qui di seguito il programma della giornata (gli orari indicati sono quelli del fuso orario italiano)



Sabato 8 febbraio (Highvideo Studios di Barcelona)



13:15: Schalke 04 vs Barcellona

14:05: Nantes vs Arsenal

14:55: Juventus vs Manchester United

15:45: Boavista vs Bayern Monaco

16:35: Celtic Glasgow vs Monaco