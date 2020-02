Non solo calcio reale. In attesa della Juventus di Sarri che alle 18 scende in campo a Ferrara contro la Spal, ci spostiamo sul campo virtuale: oggi è in programma anche la quinta giornata del campionato esport eFootball.Pro (che si gioca su Pes 2020). Il big match è quello tra Juventus e Bayern Monaco: le ultime vittorie hanno permesso ai bianconeri di raggiungere il Bayern al secondo posto in classifica, e oggi il dream team composto da Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto proverà a mettere ko anche i tedeschi.13:15: Monaco vs Barcellona14:05: Celtic Glasgow vs Boavista14:55: Juventus vs Bayern Monaco15:45 Nantes vs Manchester United16:35 Schalke 04 vs ArsenalMonaco 18Juventus 16Bayern Monaco 16Barcellona 12Nantes 10Boavista 10Manchester United 8Celtic 7Arsenal 7Schalke 7