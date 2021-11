Il grande derby dei videogiochi a tema calcio è lo stesso da tempo:contro. Almeno fino a un po' di tempo, dato che la Konami ha optato per un restyling che ha cancellato il passato, almeno nel nome, dando vita a. Il problema è che la versione 2022, già partito male lo scorso agosto, ha già bisogno di una prima patch per fixare i problemi tecnici riscontrati dai giocatori.Contemporaneamente, spiega La Gazzetta dello Sport, è stato rinviato alla prossima primavera il tanto agognato aggiornamento 1.0 ed è stata programmata la cancellazione dell’(avrebbe ricalcato FIFA Ultimate Team).Così, sono partiti i primi rimborsi. "Abbiamo concluso che è necessario più tempo per poter offrire un prodotto di qualità in grado di soddisfare le aspettative dei nostri utenti e per questo abbiamo deciso di posticipare l’uscita dell’aggiornamento. Isaranno effettuati secondo la politica di ognuna delle piattaforme coinvolte ma, per favore, considerate che questo richiederà del tempo. Non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente per ricevere il rimborso completo”, hanno fatto sapere da