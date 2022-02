17









L'acquisto di Dusan Vlahovic può avere un effetto che va oltre il campo. Se l'impatto del serbo in partita - dopo l'entusiasmo generato dal suo arrivo - si è visto subito, l'operazione che lo ha condotto a Torino rappresenta il primo importante mattone sul quale la Juventus vuole costruire il proprio futuro. E se alla Continassa si ragiona già sulla squadra dell'anno prossimo pensando ai ruoli in cui sarà necessario intervenire ancora - gli esterni di difesa, con Alex Sandro che potrebbe partire, e il centrocampo -, una grossa fetta delle strategie future riguarda i rinnovi.



RINNOVI IN ARRIVO? - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la società bianconera starebbe accelerando i tempi per chiudere le trattative più "spinose". In primis quella con Paulo Dybala, seguita a stretto giro dai rinnovi di Cuadrado, Bernardeschi e De Sciglio: "La Juve convoca gli agenti dei giocatori in attesa di rinnovo per blindare il futuro", scrive il quotidiano torinese, che titola: "Ci mettete la firma?". Un chiaro invito, un segnale: la Juventus vuole stringere i tempi, il futuro è oggi.