Non è neanche trascorso il suo primo giorno da bianconero, che l'effetto che ha generato Dusan Vlahovic su tutto il mondo Juve inizia a lasciare i suoi segnali inequivocabili sin dalle prime luci dell'alba di una nuova era. L'apoteosi la si era raggiunta nella giornata di ieri, quando la firma sul contratto e i primi scatti con la maglia della Vecchia Signora, hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi sia all'esterno del quartier generale della società torinese sia sui social, dove il profilo dell'attaccante serbo è stato inondato di messaggi.



Tra i tanti ricevuti, non poteva mancare quello sel suo connazionale Milinkovic Savic che senza volerlo, o forse si, ha suscitato un clamore inaudito in tutti i fan bianconeri, i quali hanno replicato immediatamente chiedendo al centrocampista della Lazio di 'raggiungerlo alla Juve'.