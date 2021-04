JP Morgan Chase, una delle banche più importanti nel mondo della finanza, a causa del suo appoggio al progetto (poi naufragato nel giro di 48 ore dal suo annuncio ufficiale) della SuperLega si è vista declassare dall'agenzia di rating Standard Ethics, specializzata sul tema della sostenibilità economica. Jp Morgan, spiega Calciomercato.com, è infatti passata da EE- (adeguato) a E+ (non conforme) poiché è andata in conflitto con le "best practice" di sostenibilità definite da Standard Ethics sulla base delle linee guida delle più importanti istituzioni internazionali.