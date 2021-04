La nascita della SuperLega, come prevedibile, ha suscitato un polverone di clamore e prese di posizione. E anche misure cautelative da parte dei bookmakers, dato lo scenario di enorme incertezza che si sta profilando nell'orizzonte delle competizioni calcistiche in tutta Europa. Come riporta Agipronews, infatti, la minaccia da parte della UEFA di escludere da tutte le competizioni le 12 "dissidenti" (Juventus, Milan, Inter, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) ha indotto le maggiori agenzie di scommesse a chiudere le scommesse sulla vincente dello scudetto e sulle possibili qualificate alla prossima Champions League nei tre principali campionati del Vecchio Continente, ovvero le leghe a cui appartengono i club della SuperLega: Serie A, Premier League e Liga.