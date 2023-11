L'effetto Sinner si fa sentire anche nella Nazionale, e questa volta il protagonista è. Come racconta La Stampa, Luciano Spalletti, il nuovo commissario tecnico azzurro, ha espresso il suo entusiasmo nel vedere Chiesa tornare in campo con la maglia dell'Italia dopo una lunga assenza dovuta a infortuni.Chiesa, considerato l'uomo in più di questa squadra, ha indossato nuovamente la maglia azzurra a Vienna per un tempo e successivamente ha partecipato agli incontri contro Spagna e Olanda in Nations League. Tuttavia, non giocava da titolare da due anni esatti, a causa di un grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per nove appuntamenti.La nuova fase della Nazionale con Spalletti inizia questa sera,. Chiesa, sempre determinato, ha dichiarato: "Con la Macedonia a Palermo non c'ero, mi ero appena fatto male: non esserci mi ha fatto soffrire. Adesso siamo obbligati a vincere perché l'Italia deve andare agli Europei del prossimo giugno." Parlando delle differenze tra Allegri e Spalletti, Chiesa si concentra solo sulla Nazionale: "Il ct ci dice sempre che il gesto tecnico fa vedere chi siamo e che se siamo in azzurro dobbiamo fare qualcosa di anormale."