Il 10 luglio 2018 a Torino è arrivato il ciclone Ronaldo. E da quel giorno niente più è come prima. I bianconeri hanno portato a casa il giocatore più forte del pianeta, alzando l'asticella - e non di poco - diventando agli occhi di tutti uno dei club più importanti al mondo. Dentro e fuori dal campo. A confermarlo sono i risultati del Global Sports Salaries Survey 2019 elaborato da Sportingintelligente, una ricerca che si occupa di ingaggi e popolarità dei club.



I RISULTATI - Considerando tutti gli sport, la Juventus è il terzo club al mondo per stipendi: 9 milioni e 461mila euro spesi in media, solo Barcellona (11.500.375) e Real Madrid (810.442.637) spendono di più. I bianconeri hanno ingaggi più alti di tutte le squadre della NBA e a club ricchissimi come Psg e Manchester City. Da un anno all'altro, la Juve è passata dal nono al terzo posto, anche per l'arrivo di giocatori dall'ingaggio importante: Buffon, De Ligt, Ramsey, Rabiot e Higuain su tutti. E sui social? I bianconeri sono la società in Italia con più followers in assoluto: 81 milioni tra Instagram, Twitter e Facebook.