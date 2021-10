Pronto al rinnovo., secondo l'Equipe, sta trattando il prolungamento del contratto con il. Il giocatore, sogno proibito di mercato della Juventus, sarebbe stato infatti convinto dall'importanza del progetto dei Red Devils, che a fine mercato hanno riportato in Inghilterra Cristiano Ronaldo. Proprio dai bianconeri.Dopo mesi di rumors, per l'Equipe Pogba non dovrebbe muoversi da dov'è: ha cambiato idea, semplicemente, e mantenuto ambizioni altissime. Niente Psg, niente Real Madrid, neanche Juventus: in Francia raccontano che le trattative siano ripartire con estrema volontà, chiara partecipazione da parte di giocatore e società. Per Paul, pronto uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione.