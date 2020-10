Cristiano Ronaldo non è un semplice calciatore, questo è chiaro. Ronaldo è un uomo-azienda, capace di produrre ricchezza ovunque si muova. Per se stesso, ma non solo. Una foto con lui acquisisce sicuramente più valore, di prestigio innanzitutto ma anche economico se si tratta di fare migliaia di Like sui social. Fa particolarmente impressione vedere come, dopo Francia-Portogallo di ieri sera, almeno almeno 5 profili social legati alla nazionale francese abbiano pubblicato foto su Instagram proprio col fuoriclasse della Juventus: Kylian Mbappè, Lucas Hernandez, ​Presnel Kimpembe, l'account ufficiale dei Bleus... e anche Paul Pogba, anche se ora la foto pare eliminata dal suo profilo.