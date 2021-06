Cristiano Ronaldo muove pure la borsa. Nulla di nuovo, anzi: ma è singolare come, dopo il gesto nei confronti della bottiglia di Coca-Cola, l'azienda americana si sia ritrovata con le azioni crollate e perdite mai viste prima. Nel pomeriggio, infatti, il titolo della Coca-Cola ha perso 1,6% in Europa, circa 4 miliardi di euro.



LO SPOT - Intanto, è spuntato uno spot Coca-Cola proprio con Cristiano Ronaldo. CR7 lo girò solo per il mercato asiatico, ai tempi del Real Madrid. Era il 2009 appena ed era tutta un'altra storia...